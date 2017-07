Schwerter zu Pflugscharen

Ein Leben im Krieg und eine Zukunft in Frieden und Wohlstand

mw. Ein mutiges und kompromissloses Buch legt uns der US-Amerikaner Ron Paul* vor, «gewidmet einer neuen Generation, die Frieden sucht und den Begriff des unvermeidlichen Krieges ablehnt». Der Arzt und langjährige Kongressabgeordnete wendet sich an die Menschen überall auf der Welt, besonders aber an die Bevölkerung seines eigenen Landes, der USA, deren Regierungen, seit er ein kleiner Junge war, fast ununterbrochen Krieg führten und führen. Aus seiner persönlichen tiefen Überzeugung heraus, aber auch mit einem fundierten Wissen spricht er die Leser an und ruft sie zum Widerstand gegen den Krieg auf. Geboren 1935 in einer US-amerikanischen Familie mit deutschen Wurzeln, erhielt Ron Paul schon als Junge Einblick in die Sinnlosigkeit des Krieges, in dem Brüder gegen Brüder kämpfen und sich gegenseitig töten: «Bereits im Alter von zehn Jahren, als der Zweite Weltkrieg endete, war ich mir sicher, dass Krieg nach Möglichkeit vermieden werden muss.» In seiner College-Zeit, während des Korea-Krieges, rechnete Ron Paul damit, dass er später zum Militärdienst einberufen werden könnte – was auch geschah – und beschloss, Medizin zu studieren: «Ich wusste genau, dass ich mit Töten nichts zu tun haben wollte und es mehr nach meinem Geschmack war, ein Lebensretter zu sein.» (S. 22) So wurde Ron Paul in den frühen sechziger Jahren Arzt bei der Air Force, aber «ganz sicher kein Held», wie er rückblickend feststellt; als «heroisch» bezeichnet er dagegen den weltberühmten Boxer Muhammed Ali, dessen Verhaftung als Kriegsdienstverweigerer in der ganzen Welt bekannt wurde.

Als Kriegsgegner im Kongress

Zum aktiven und immer entschiedeneren Kriegsgegner wurde Ron Paul im Laufe seiner langjährigen Mandate als Kongressabgeordneter. Die Tatsache, dass die USA stets in Konflikte involviert waren, die viel Geld und viele Menschenleben kosteten, «stärkte mehr und mehr meinen Glauben, dass eine noninterventionistische Aussenpolitik eine Notwendigkeit dafür ist, damit eine freie Gesellschaft existieren und gedeihen kann. […] Mit jedem Jahr – beginnend mit meiner ersten Kampagne 1973/74 bis zu meinem Ausscheiden im Januar 2013 – wuchs meine Überzeugung, dass die meisten Kriege in unserer Geschichte hätten vermieden werden können». (S. 54) Denn es wurde ihm immer wieder vor Augen geführt, dass Krieg fast ausnahmslos nicht aus «humanitären Gründen» betrieben wird, sondern «wegen Öl, Macht, Profiten für den militärisch-industriellen Komplex usw.», also aus wirtschaftlichen und machtpolitischen Gründen. (S. 119) In Kapitel X «Der Einfluss der Zentralbank auf die Aussenpolitik» zeigt Ron Paul auch die fatale Rolle der FED auf, welche seit ihrer Gründung 1913 nicht nur die amerikanischen Kriege finanziert, sondern auch direkt in die Aussenpolitik eingreift, und er kommt zum Schluss: «Wir werden niemals eine Politik verfolgen können, die zu Frieden und Wohlstand führt, solange es eine Zentralbank gibt, die unbegrenzt Geld drucken und zentralplanerisch tätig werden kann, indem sie die Märkte und Zinssätze manipuliert und ihren Freunden Vorteile verschafft.» (S. 123)

Auf Grund von Pauls klarer Haltung gegen die von den USA geführten Kriege wurde ihm der Zugang zu einflussreichen Kongress-Komitees immer wieder verwehrt, doch «nach stetigem, höflichem Ersuchen» konnte er Einzug ins Foreign Affairs Committee halten. Dort war er bestrebt, sich der «Besessenheit der Neokonservativen von einer Neugestaltung des Nahen Ostens» und der darauf gründenden Kriegspropaganda entgegenzustellen. (S. 58) In dieser Zeit musste er miterleben, dass Präsident George W. Bush die Kongress­vollmacht, die er sich nach 9/11 geben liess, als Blankoschein «für stetigen Krieg überall auf der Welt» nutzte: «Der Einmarsch und der Krieg gegen Afghanistan sowie seine Besetzung, um das Land umzugestalten, ging weit über die Vollmacht des Kongresses hinaus. Die Handlungen in Afghanistan waren illegal, ohne jede Kriegserklärung, genauso wie es im Irak und an vielen anderen Orten der Fall war.» (S. 58/59)

Der Mensch ist von Natur aus friedlich

Durch seine intensive Auseinandersetzung mit Krieg und Frieden ist der Autor davon überzeugt, dass Kriege nicht in der Natur des Menschen liegen. Vielmehr sind die Menschen von Natur aus friedlich, und die allermeisten fühlen sich abgestossen vom «systematischen Töten Unschuldiger in sinnlosen Kriegen auf Betreiben einiger weniger». (S. 37) Kriege zwischen christlichen Nationen stehen im Gegensatz zur Friedensbotschaft Christi, aber auch die gegenseitige Bekämpfung von christlichen und islamischen Gruppen sind nicht in diesen Religionen angelegt. Das berühmte Beispiel der spontanen Unterbrechung der Kämpfe zur gemeinsamen Weihnachtsfeier am Heiligabend 1914 zwischen britischen, französischen und belgischen sowie deutschen Soldaten «illustriert den Konflikt, in den friedliche Menschen geraten, wenn sie von kriegslüsternen Menschen zum Kämpfen genötigt werden». (S. 38) Nur durch ununterbrochene Propaganda und Lügen werden die Menschen so weit gebracht, dass sie bereit sind, ihr Leben herzugeben und die Kriege zu bezahlen. Ron Paul erinnert an die Lügen und die Hysterie im Vorfeld des Golf-Krieges (angeblich aus Brutkästen geworfene Babys) und später des Angriffs auf den Irak (angebliche Massenvernichtungswaffen). Pausenlose Lügenkampagnen durch kriegsbefürwortende Politiker und Kader der Rüstungsindustrie wurden von willfährigen Medien unterstützt: «Um die Propaganda am Leben zu erhalten, nachdem die Feindseligkeiten ausgebrochen waren, gab es die ‹embedded journalists›, die an der Seite des Militärs berichteten, was von den politischen und militärischen Führern genehmigt wurde.» (S. 77/78)

Dezentrale Organisation und Neutralität statt staatliche Kriegspolitik