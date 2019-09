Eine chinesisch-russische Brandmauer gegen amerikanische Einmischung

Der Zweck von Farbrevolutionen ist es, eine etablierte politische Ordnung aufzulösen, ohne dabei auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen zu sein. Das sind getarnte Staatsstreiche. Sie haben auch gar nichts mit Demokratie zu tun. Die jüngsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Ukraine haben gezeigt, dass die Farbrevolution von 2014 ein Aufstand war, den das Volk ablehnte.Natürlich ist die Destabilisierung Chinas und Russlands eine grosse Herausforderung. Es geht um nichts Geringeres als um das globale strategische Gleichgewicht. Die doppelte Eindämmungsstrategie gegenüber Russ­land und China ist das eigentliche Ziel des «Projekts für ein neues amerikanisches Jahrhundert» [«Project for a New American Century»], nämlich die Hegemonie der USA für das 21. Jahrhundert.Die USA haben damit gerechnet, dass die Farbrevolutionen Moskau und Peking unter Druck setzen und sie so isolieren würden. Schliesslich sind ja autoritäre Regimes sehr exklusiv, und selbst Nahestehende und Verbündete sind im Heiligtum ihrer Innenpolitik nicht erwünscht.Gerade da hat Moskau Washington mit einer unliebsamen Überraschung konfrontiert. Die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, sagte am 9. August, dass Russland und China Informationen über die Einmischung der USA in ihre inneren Angelegenheiten austauschen sollten. Sie hielt fest, dass Moskau die Erklärungen Chinas zur Intervention der USA in interne Hongkonger Angelegenheiten zur Kenntnis genommen habe und dass diese Informationen «mit grösster Ernsthaftigkeit» behandelt würden.«Darüber hinaus halte ich es für richtig und nützlich, diese Art von Informationen über unsere entsprechenden Dienste auszutauschen», sagte Frau Sacharowa und fügte hinzu, dass die russische und die chinesische Seite dieses Thema bald diskutieren würden. Weiter ergänzte sie noch, dass die US-Geheimdienste spezielle Technologien einsetzten, um Russland und China zu destabilisieren.Zuvor hatte der russische Aussenminister den Leiter der politischen Abteilung der US-Botschaft, Tim Richardson, vorgeladen und gegen die Unterstützung einer nicht genehmigten Kundgebung in Moskau am 3. August durch die Vereinigten Staaten formell protestiert.Tatsächlich hat Moskau viel mehr Erfahrung als Peking in der Neutralisierung geheimer Operationen der amerikanischen Geheimdienste. Die Tatsache, dass in Russland während der ganzen Ära des Kalten Krieges und der anschliessenden «postsowjetischen» Zeit keine ähnlichen Phänomene wie die durch die US-Geheimdienste ausgelösten Ereignisse auf dem Tian’anmen-Platz (1989) oder in Hongkong (2019) stattfanden, zeugt vom Talent, der Sachkenntnis und der Beharrlichkeit des russischen Systems.Moskaus Botschaft an Peking ist direkt und aufrichtig: «Vereint stehen wir, geteilt fallen wir.» Es besteht kein Zweifel daran, dass beide Länder sich bereits beraten haben und dies dem Rest der Welt bekanntgeben wollten. In der Tat ist die Botschaft von Frau Sacharowa – die eine gemeinsame Brandmauer gegen amerikanische Einmischung darstellt – von grösster Bedeutung. Sie stärkt das russisch-chinesische Bündnis, hebt es auf eine qualitativ höhere Ebene und schafft damit eine neue politische Grundlage für die kollektive Sicherheit. •

* M. K. Bhadrakumar hat rund drei Jahrzehnte als Karrierediplomat im Dienst des indischen Aussenministeriums gewirkt. Er war unter anderem Botschafter in der früheren Sowjetunion, in Pakistan, Iran und Afghanistan sowie in Südkorea, Sri Lanka, Deutschland und in der Türkei. Seine Texte beschäftigen sich hauptsächlich mit der indischen Aussenpolitik und Ereignissen im Mittleren Osten, in Eurasien, in Zentralasien, Südasien und im Pazifischen Asien. Sein Blog heisst «Indian Punchline».

Quelle: www.indianpunchline.com vom 11.8.2019

(Übersetzung Zeit-Fragen)